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بايدن: على حماس أن تكثف جهودها

أخبار دولية
2024-06-13 | 13:26
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بايدن: على حماس أن تكثف جهودها
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بايدن: على حماس أن تكثف جهودها

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنه ناقش وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة مجموعة السبع، مضيفا أنه لم يفقد الأمل في الوصول لهذه الغاية، لكن على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية أن تكثف جهودها.
 
وردا على سؤال عما إذا كان واثقا، قال بايدن "لا. على حماس أن تتحرك".

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