إصابة بحّار بجروح خطرة في هجوم صاروخي للحوثيين استهدف سفينة شحن

أصيب بحّار بجروح خطرة في هجوم صاروخي شنّه الحوثيون على سفينة شحن في خليج عدن الخميس، بحسب ما أعلن الجيش الأميركي.



وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إنّ السفينة التجارية التي ترفع علم بالاو أبلغت عن وقوع "أضرار وحريق على متنها. يواصل الطاقم مكافحة النيران. لقد أصيب أحد البحارة بجروح خطرة".



وأضافت سنتكوم أنّ القوات الأميركية أخلت الجريح إلى سفينة أخرى لتلقّي العلاج.



وحذّرت القيادة العسكرية الأميركية في بيانها من أنّ "هذا السلوك المتهوّر للحوثيين، المدعومين من إيران، يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرّض للخطر حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن".