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أميركا تقول إنها مستعدة لزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أخبار دولية
2024-06-14 | 00:54
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أميركا تقول إنها مستعدة لزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن وحلفاءها مستعدون للمضي في زيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق يوم الخميس أن إيران قامت بسرعة بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو وبدأت في تركيب أجهزة أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن التقرير يظهر أن إيران تهدف إلى مواصلة توسيع برنامجها النووي "بطرق ليس لها غرض سلمي يمكن تصديقه".
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