زيلينسكي: الاتفاق الأمني الأميركي-الأوكراني يمهّد الطريق أمام انضمامنا لحلف الأطلسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ الاتفاق الأمني الثنائي الذي أبرمته بلاده مع الولايات المتّحدة على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا يمهّد الطريق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.



وقال زيلينسكي إنّ الاتفاق "ينصّ على أنّ الولايات المتّحدة تدعم انضمام أوكرانيا المستقبلي إلى حلف شمال الأطلسي وتعترف بأنّ اتفاقنا الأمني يمهّد الطريق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".



وأدلى الرئيس الأوكراني بتصريحه هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي جو بايدن عقد في ختام حفل توقيع الاتفاق.