بايدن يؤكد أنّه لن يعفو عن ابنه هانتر بعد إدانته بحيازة سلاح ناري خلافاً للقانون

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه لن يعفو عن نجله هانتر الذي أدانته محكمة في الولايات المتحّدة بحيازة سلاح ناري خلافاً للقانون. وخلال مؤتمر صحافي في قمة مجموعة السبع في إيطاليا سأل صحافي الرئيس الأميركي عمّا إذا كان يعتزم إصدار عفو عن نجله فردّ قائلاً "كلا".



وأضاف: "لن أعفو عنه"، مشيراً أيضاً إلى أنّه لن يخفّف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحقّ نجله.