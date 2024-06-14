تشيلي تعلن عن "كارثة" في خمس مناطق اثر أمطار غزيرة أودت بحياة شخص

أودت الأمطار الغزيرة في جنوب ووسط تشيلي الخميس بحياة شخص وألحقت أضرارا بمئات المنازل لتعلن السلطات عن كارثة في خمس مناطق في البلاد.



ولقي شخص حتفه في مدينة لينارس عندما سقط عمود إضاءة في أحد الشوارع بعد أمطار غزيرة تواصلت لساعات ورياح عاتية، وفق ما أعلن جهاز الاستجابة للكوارث "سينابريد".



وفي آخر تقرير رسمي، أكدت وزيرة الداخلية كارولينا توها بأن "الأسوأ.. بات خلفنا، لكن علينا ألا نتهاون".