الجيش الأميركي: تدمير زورقي دورية وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين

أعلن الجيش الأميركي أنه دمر زورقي دورية وقاربا مسيرا وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر، في أحدث عملياته الرامية لإضعاف قدرات الجماعة المتحالفة مع إيران.



وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة بثها التلفزيون في وقت سابق يوم الخميس أن الحوثيين الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية باليمن استهدفوا السفن فيربينا في بحر العرب وسيجارديان وأثينا في البحر الأحمر.



وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الهجوم على السفينة فيربينا أسفر عن اندلاع حريق بها وإصابة أحد أفراد طاقمها بجروح خطيرة.



وأضافت أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن إلى البحر الأحمر، دون أن يسفرا عن أضرار أو إصابات.