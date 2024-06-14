كوريا الجنوبية: محادثات مع أميركا قبل زيارة بوتين المحتملة لكوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مسؤولين كبارا من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجروا محادثات هاتفية بشكل عاجل حول زيارة محتملة قد يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا لكوريا الشمالية.



وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت في الآونة الأخيرة أن بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام في غضون أسابيع.

