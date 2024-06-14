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o
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المؤتمر الوطني الأفريقي يتوصل لاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي في جنوب أفريقيا
أخبار دولية
2024-06-14 | 01:36
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المؤتمر الوطني الأفريقي يتوصل لاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي في جنوب أفريقيا
أعلن "المؤتمر الوطني الأفريقي"، الحزب الأكبر في جنوب أفريقيا والذي خسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية أيار، أنّه توصّل إلى اتّفاق مع أحزاب عدّة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي فيكيلي مبالولا في خلال مؤتمر صحافي عشية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد: "لقد توصّلنا إلى اتفاق مشترك بشأن ضرورة العمل سويّاً".
وأوضح أنّ الائتلاف "يتمحور حول الوسط" بعد أن رفضت أحزاب اليسار الانضمام إليه، وسيتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية.
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