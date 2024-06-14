روسيا تعلن إسقاط 87 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت روسيا إسقاط 87 مسيّرة أوكرانية في خلال الليل، استهدفت 70 منها منطقة روستوف التي تضم مقر عملياتها العسكرية ضد كييف.وقالت وزارة الدفاع :"في خلال الليل، أحبطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات"، مضيفة "في المجموع، أسقطت 87 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية".