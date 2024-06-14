قتيلان بانفجارات في مرآب تحت الأرض في سويسرا

أدت انفجارات عدة إلى اندلاع حريق في مرآب تحت الأرض في بلدة قرب زوريخ، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة السويسرية.



ووقعت الحادثة في نوسباومن مساء الخميس، بحسب الشرطة التي أشارت إلى أن سبب الانفجارات لم يتضح بعد.



وذكرت أن 11 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، وفق ما نقلت عنها وكالة "كيستون-إيه تي إس" Keystone-ATS الإخبارية.



وأضافت أن مبنى فوق المرآب تعرّض إلى أضرار بالغة.