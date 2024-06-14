روسيا: الاتفاق الأمني الأميركي الأوكراني مجرّد "حبر على ورق"

قللت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أهمية اتفاق أمني أميركي أوكراني أُعلن عنه أثناء انعقاد قمة مجموعة السبع ووصفته بأنه مجرّد "حبر على ورق".



ونقلت وكالات إخبارية روسية عن زاخاروفا قولها إن "هذه الاتفاقيات لا علاقة لها بشيء وليس لها قوة القانون".