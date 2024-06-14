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o
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مارين لوبن تعد بـ"حكومة وحدة" وطنية إذا فاز حزبها في الانتخابات
أخبار دولية
2024-06-14 | 05:35
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مارين لوبن تعد بـ"حكومة وحدة" وطنية إذا فاز حزبها في الانتخابات
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مارين لوبن تعد بـ"حكومة وحدة" وطنية إذا فاز حزبها في الانتخابات
أعلنت مارين لوبن أن حزبها اليميني المتطرف قادر على الفوز في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة وسيشكل "حكومة وحدة وطنية" في تلك الحالة.
وأكدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي أنه "لدينا إمكانية الفوز في تلك الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأضافت في خلال زيارة في إينان-بومون في شمال فرنسا: "سنجمع كل الفرنسيين من رجال ونساء أصحاب الارادة الطيبة الذين يدركون الوضع الكارثي لبلادنا".
وتابعت: "يتعين علينا إخراج فرنسا من المأزق".
وأوضحت أنه تعود لجوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني ومرشحه لمنصب رئيس الحكومة، مسألة "اختيار فريقه" عندما يحين الوقت.
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