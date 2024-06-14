ستة قتلى في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند

قضى ما لا يقل عن ستة أشخاص في فيضانات مباغتة وانزلاقات تربة بسبب تساقط أمطار غزيرة في منطقة نائية في شمال شرق الهند على ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس.



واعتبر خمسة أشخاص في عداد المفقودين في ولاية سيكيم الواقعة عند سفوح جبال هملايا الحدودية مع الصين والتي يقصدها السياح الهنود.



وقال المسؤول الكبير في حكومة الولاية غوبينات راها: "ارتفع مستوى مياه نهر تيستا بشكل مباغت فوق عتبة الخطر صباح الخميس ما ألحق أضرارا كبيرة في الطرقات وكانت له تداعيات على حركة السير".



وأفاد سوناد ديشو المسؤول في شرطة إقليم مانغان وكالة فرانس برس بأن مناطق الشمال "باتت معزولة عن بقية مناطق البلاد".



وأضاف ان "المياه جرفت منازل كثيرة".