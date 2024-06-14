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"سي إن إن": الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة سواحل غزة

أخبار دولية
2024-06-14 | 06:00
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&quot;سي إن إن&quot;: الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة سواحل غزة
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"سي إن إن": الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة سواحل غزة

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أميركيين، أن الجيش الأميركي يدرس تفكيك الرصيف العائم الذي شيّده قبالة ساحل قطاع غزة، ونقله إلى إسرائيل، وسط مخاوف من احتمال تضرره مرة أخرى بفعل شدة الأمواج، بعد أيام من استئناف عمله في تسليم شحنات المساعدات الإنسانية.

ونسبت الشبكة لعدد كبير من المسؤولين القول إن وضع البحر في شرق المتوسط سيزداد سوءاً مع اقتراب الخريف والشتاء، وبدأت تطرح أسئلة عن قدرة الرصيف العائم المثير للجدل على الصمود.

وفي الوقت نفسه، توقفت عمليات برنامج الأغذية العالمي في توزيع المساعدات الإنسانية منذ أيام، وباتت الشحنات مكدسة في منطقة قبالة الساحل.





 

     
 

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