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o
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بوتين: تجميد الأصول الروسية في الغرب "سرقة"
أخبار دولية
2024-06-14 | 06:46
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بوتين: تجميد الأصول الروسية في الغرب "سرقة"
وصف الرئيس الروسي تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنها "سرقة"، محذّرا من أن الخطوة "لن تمر من دون عقاب".
وقال بوتين إن البلدان الغربية تحاول التوصل إلى "أساس قانوني من نوع ما" لتجميد الأصول "لكن رغم كل محاولات الخداع، السرقة تبقى سرقة ولن تمر من دون عقاب".
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