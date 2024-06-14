اجتماع لوزراء دفاع دول "الناتو" لإضفاء الطابع الرسمي على دعم أوكرانيا

يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لليوم الثاني على التوالي في بروكسيل، من محادثاتهم الساعية لإضفاء الطابع الرسمي على دعم الحلف لأوكرانيا.وتنسق دول الحلف الدعم لأوكرانيا عبر مجموعة غير رسمية بقيادة واشنطن يُطلق عليها "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية". ولكن دول الناتو تناقش سبل تحويل تلك المسؤولية إلى الهياكل الرسمية للحلف.ومن المتوقَّع أن يوافق الوزراء، على منح الموافقة على خطة من أجل مهمة تسمى "مساعدات الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا".