مجموعة السبع... اتفاق على تقديم قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا

اتفقت دول مجموعة السبع في اليوم الثاني من القمة المنعقدة في إيطاليا، على تقديم قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بدعم من عائدات الأصول الروسية المجمدة وهو اتفاق اعتبرته المجموعة إشارة قوية على عزم الغرب مواصلة دعم كييف.



وتتركز محادثات اليوم، على مخاوف متعلقة بالطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة لدى الصين والتي تقول حكومات غربية إنها تضر بأسواق دولهم إضافة إلى دعم الصين لجهود روسيا بحربها على أوكرانيا.

