بدء مناسك الحج في مكة المكرمة...

بدأت مناسك الحج في مكة المكرمة اليوم الجمعة، حيث انطلق أكثر من مليون حاج لأداء الطواف حول الكعبة، فيما يترافق مع ذلك حذر من ارتفاع درجات الحرارة المرهقة.وشهدت الأجواء في مكة المكرمة اكتظاظًا بالحجاج الذين ارتدوا أثواب الإحرام البيضاء، وقد اندفعوا لأداء الشعائر الدينية في فريضة الحج، التي تعتبر أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، سلسلة من الشعائر في مكة وضواحيها في غرب المملكة العربية السعودية، والتي تستغرق أياماً عدة لإكمالها.ومن المتوقع أن تشهد ذروة الحج يوم السبت بصلاة طوال اليوم على جبل عرفات، الذي ألقى فيه النبي محمد خطبته الأخيرة.