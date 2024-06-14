قمة مجموعة السبع تدعو الصين الى وقف إرسال مكونات أسلحة إلى روسيا

دعت دول مجموعة السبع الصين الى وقف إرسال مكونات أسلحة إلى روسيا تغذّي حربها ضد أوكرانيا، بحسب مسودة بيان.



وجاء في مسودة البيان التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "ندعو الصين الى وقف نقل المواد ذات الاستخدامين، بما فيها مكونات أسلحة والمعدات التي ترفد قطاع الدفاع الروسي".