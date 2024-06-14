وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا

استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الانضمام إلى مبادرة روج لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تشكل فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل بموجبها مجموعة اتصال للعمل على نزع فتيل التوتر على حدود إسرائيل مع لبنان.



وقال غالانت في بيان: "بينما نخوض حربا عادلة دفاعا عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات معادية لإسرائيل".



وأضاف: "إسرائيل لن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا".