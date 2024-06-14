الجيش السوداني يعلن قتل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني اليوم، أنه قتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع شبه العسكرية خلال معركة في الفاشر.



وكان جبريل خاضعا لعقوبات أميركية.



ولم يصدر تعليق بعد عن قوات الدعم السريع.