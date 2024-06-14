كييف تعتبر شروط بوتين للسلام "منافية للمنطق"

رأى ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراوني فولودومير زيلينسكي الجمعة أن الشروط التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات سلام بانهاء الحرب في أوكرانيا "منافية للمنطق".



وكتب بودولياك عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إنها مهزلة بالكامل. لذا مرة أخرى يجب التخلي عن هذه الأوهام والتوقف عن التعامل مع 'اقتراحات روسيا' بجدية، لأنها منافية للمنطق".



واشترط بوتين في وقت سابق الجمعة لبدء مفاوضات السلام مع أوكرانيا انسحاب كييف من أربع مناطق أوكرانية تحلتها روسيا جزئيًا والتخلي عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.