بوتين: على أوكرانيا سحب قواتها من أربع مناطق والتخلي عن الناتو لتحقيق السلام عبر التفاوض

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه سيتفاوض مع أوكرانيا في حال سحب قواتها من أربع مناطق تطالب بها موسكو وتخليها عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقللًا من أهمية قمة السلام في سويسرا التي لم تدع إليها بلاده.



وكان بوتين يحدد "شروطه" لوقف غزوه الشامل لأوكرانيا المستمر منذ شباط 2022. وجاءت تصريحاته عشية قمة سلام ستعقد في سويسرا وتنظمها أوكرانيا وحلفاؤها.



وقال بوتين في خطاب متلفز موجه لدبلوماسيين أجانب في موسكو: "يتعين على القوات الأوكرانية أن تنسحب بالكامل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا."



وأعلنت روسيا ضم المناطق الأربع في 2022 وإن كانت لا تسيطر علي أي منها بالكامل.



وأشار بوتين إلى أن "ما إن تقول كييف إنها مستعدة للقيام بذلك وتبدأ فعلًا سحب قواتها وتتخلى رسميا عن مشروع الانضمام للناتو، سنصدر فورًا أمرًا لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات".



ولفت إلى أنه "لا يستبعد الإبقاء على سيادة أوكرانية في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين شرط أن يكون لروسيا رابط بري قوي مع القرم".