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وزير الدفاع الأميركي: بوتين لا يمكنه أن يملي شروط السلام على أوكرانيا
أخبار دولية
2024-06-14 | 09:18
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وزير الدفاع الأميركي: بوتين لا يمكنه أن يملي شروط السلام على أوكرانيا
أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بروكسل، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قدّم مقترحاً لوقف القتال في أوكرانيا، لا يمكنه أن "يملي" شروط السلام.
وقال أمام الصحافة بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، إنّ بوتين ليس "في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام... هذا بالضبط نوع السلوك الذي لا نريد رؤيته".
أخبار دولية
لويد أوستن
بوتين
أوكرانيا
السلام
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