البرلمان الجنوب الإفريقي يجتمع لانتخاب رئيس قبل تشكيل حكومة إئتلافية

اجتمع برلمان جنوب إفريقيا المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية أيار الجمعة لانتخاب رئيس للدولة قبل تشكيل حكومة ائتلافية أولى من نوعها "تتمحور حول الوسط" بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة.



ومن المفترض أن يعيد البرلمان انتخاب الرئيس سيريل رامابوزا رغم خسارة حزبه "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم منذ ثلاثين سنة الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.



ولا يزال المؤتمر الوطني الإفريقي يمسك بالغالبية بحصوله على 159 مقعدًا من أصل 400 في البرلمان.



وأعلن التحالف الديموقراطي (يمين وسط) الذي فاز بـ87 مقعدًا التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مع المؤتمر الوطني الإفريقي.



وقال زعيمه جون ستينهوزن على هامش الجلسة الأولى للجمعية الوطنية إنه "توصل إلى اتفاق حول إعلان نوايا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديموقراطي، فضلًا عن حزب الزولو القومي إنكاثا."



وأكد ستينهوزن أننا "سندعم سيريل رامابوزا خلال انتخابه للرئاسة".