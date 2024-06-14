أوكرانيا توقف مسؤولا إقليميا بتهمة التخابر مع روسيا

أعلنت أوكرانيا أنها أوقفت مسؤولا في منطقة خميلنيتسكي (غرب)، واتهمته بإعطاء معلومات عسكرية حساسة للاستخبارات الروسية.



وفتح المدعون العامون في أوكرانيا آلاف القضايا الجنائية بتهمة التخابر منذ غزو القوات الروسية في شباط 2022.



وكشف جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو) في بيان، أن المسؤول كان يعمل في مجلس المدينة الإقليمي ونقل إلى روسيا معلومات عن انتشار القوات.



وأفاد الجهاز بأن روسيا "خططت لاستخدام هذه المعلومات للتحضير لضربات صاروخية وكذلك لهجمات تخريبية وإرهابية محتملة".



وقال إنه "موقوف حاليا. ويواجه الجاني عقوبة السجن مدى الحياة" بتهمة الخيانة، من دون ذكر اسمه.



وأشار جهاز الأمن الأوكراني الى أن الاستخبارات الروسية تواصلت مع المتهم لأول مرة عندما كان يدرس في موسكو في التسعينيات، وأنه تواصل مع المتعاملين معه عبر خدمات رسائل عبر الإنترنت.



وتتخذ كييف إجراءات صارمة ضد من يشتبه في أنهم ساعدوا وحرضوا القوات الروسية، والعديد منهم في شرق البلاد وجنوبها.



وقالت الأمم المتحدة العام الماضي إن أوكرانيا فتحت أكثر من 6600 قضية جنائية "ضد أفراد بتهمة التعاون وجرائم أخرى مرتبطة بالنزاع" منذ بدء الحرب.