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فرنسا تطلق صندوقًا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب الكبير

أخبار دولية
2024-06-14 | 09:33
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فرنسا تطلق صندوقًا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب الكبير
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فرنسا تطلق صندوقًا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب الكبير

أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس.
     
وقال المصرف المعروف اختصارًا "بي بي آي فرانس" في بيان أن "هذه الآلية تسعى إلى تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير، وذلك بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير".
     
ويغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفًا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه.
     
وسيعمل الصندوق عبر آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة.

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