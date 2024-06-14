زيلينسكي يجتمع مع البابا فرنسيس ويعلن مشاركة الفاتيكان في قمة بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه اجتمع مع البابا فرنسيس على هامش قمة مجموعة السبع اليوم، كاشفا أن دولة الفاتيكان ستشارك في القمة الدولية بشأن أوكرانيا المقررة في سويسرا بعد أيام.



وكتب زيلينسكي في بيان على تطبيق تيليغرام للتراسل: "نقدّر مشاركة دولة الفاتيكان في القمة وجهودها الرامية إلى إحلال السلام، وبالتحديد فيما يخص عودة الأطفال الأوكرانيين الذين خطفتهم روسيا".