كتائب القسام: مقتل رهينتين في غارة إسرائيلية على رفح

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم عبر تطبيق تيليغرام، أن اثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قُتلا جراء غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح قبل بضعة أيام.