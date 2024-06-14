مجموعة السبع: وكالات الأمم المتحدة يجب أن تعمل بدون عائق في غزة

دعا زعماء مجموعة السبع إلى ضرورة السماح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) بالعمل من دون عائق في غزة، وفق ما جاء في مسودة البيان الختامي لقمتهم اطلعت عليها وكالة فرانس برس.



وقالت المجموعة: "إننا متفقون على أنه من الأهمية بمكان أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة لوكالات الأمم المتحدة قادرة بشكل كامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وأداء تفويضها بفعالية".