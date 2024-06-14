واشنطن تفرض عقوبات على متطرفين إسرائيليين متهمين بإعاقة المساعدات الى غزة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة، متهمة بإعاقة توزيع المساعدات الانسانية على الفلسطينيين في غزة.



واورد بيان أن الخارجية الاميركية "تستهدف اليوم "تساف 9"، مجموعة اسرائيلية متطرفة عنيفة تعوق وتضايق وتتلف القوافل التي تقل مساعدة انسانية حيوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة".