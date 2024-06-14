زيلينسكي يرفض "إنذار" الرئيس الروسي على طريقة "هتلر"

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الإنذار" الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طريقة "هتلر"، مشترطا على كييف التخلي عن أراض مقابل البدء بمفاوضات سلام، وذلك في مقابلة مع القناة الإيطالية الإخبارية "سكاي تي جي 24".



وقال زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا إن بوتين "يريد أن نتخلى عن قسم من أرضنا المحتلة، لكنه يريد أيضا الأراضي غير المحتلة"، مضيفا: "هذه الرسائل الأكاذيب هي بمثابة إنذارات (...) هتلر قام بالأمر نفسه حين قال "أعطوني جزءا من تشيكوسلوفاكيا وسنبقى حيث نحن". ولكن لا، إنها أكاذيب".