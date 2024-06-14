الولايات المتحدة وتركيا تفرضان عقوبات على شبكة تهريب بشر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، أن الولايات المتحدة وتركيا تعملان معا للقضاء على شبكة تهريب بشر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.



وأفادت في بيان، بأنه بعدما أجرت واشنطن تحقيقا بالتنسيق الوثيق مع أنقرة، فرضت عقوبات على أربعة أشخاص، ثلاثة منهم ضالعون في الشبكة.



وقالت: "نتيجة لهذا التعاون الوثيق، تتخذ (تركيا) في الوقت نفسه إجراءاتها الداخلية ضد هذه الشبكة". ولم يوضح البيان مدة نشاط هذه الشبكة وعدد الأشخاص الذين تم تهريبهم بواسطتها.



وفي أيار، أفادت السلطات التركية بأنها اعتقلت 41 شخصا يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية خلال عمليات شملت 12 إقليما.



وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث مساحة العراق وسوريا في ذروة نشاطه عام 2014. ورغم انحساره في الوقت الراهن، فإنه لا يزال يشن هجمات خاطفة من آن لآخر.