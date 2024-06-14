لمنع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله... هوكستين في إسرائيل الاثنين

ذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم يذكر اسميهما، أن آموس هوكستين أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن سيصل إلى إسرائيل يوم الاثنين في مسعى لمنع التصعيد القائم بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية من التحول إلى حرب شاملة.