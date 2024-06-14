أوكرانيا تعلن استعادة 12 طفلا من مناطق تحتلها روسيا

أعلن مسؤول أوكراني استعادة 12 طفلا أوكرانيا من مناطق تحتلها روسيا ونقلهم إلى أخرى تقع تحت سيطرة كييف.



وأكد أولكسندر بروكودين، الحاكم الأوكراني لمنطقة خيرسون الجنوبية، أنه تمت "استعادة 12 طفلا إلى أراض تسيطر عليها أوكرانيا".



أوضح أن ثلاثة صبية وتسع فتيات تراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما، نُقلوا من أجزاء من منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة القوات الروسية إلى الجانب الذي تسيطر عليه أوكرانيا.



وتتهم كييف موسكو باختطاف نحو 20 ألف طفل من مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، ناهيك عن أطفال كثيرين وجدوا أنفسهم يعيشون في ظل سيطرة روسية بعد الغزو في شباط 2022.