إجلاء طاقم سفينة شحن بعد إصابتها بهجوم في البحر الأحمر

افادت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي ام تي او" بأنه تم إجلاء طاقم سفينة شحن تسربت إليها المياه بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر شنّه المتمردون الحوثيون.



وقالت الوكالة إنّ السفينة "ام في تيوتور" التي أصيبت بزورق مسيّر الأربعاء "هُجرت وهي تنحرف عن مسارها" شرق ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في غرب اليمن.