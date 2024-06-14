بوتين: نحو 700 ألف عسكري روسي يقاتلون في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر التلفزيون، أنّ نحو 700 ألف عسكري روسي يقاتلون في أوكرانيا.



وقال بوتين خلال لقائه مع جنود تم تكريمهم: "هناك نحو 700 ألف (جندي) في المنطقة التي تنفذ فيها عمليتنا العسكرية الخاصة".