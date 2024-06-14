فرنسا تطلق هذا الصيف مناورات عسكرية جوية في منطقة آسيا-المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن سلاح الجو والفضاء الفرنسي سيطلق هذا الصيف سلسلة مناورات في منطقة آسيا-المحيط الهادئ في إطار "أهداف حماية المساحات السيادية وتعزيز القانون الدولي والشراكات مع الدول المجاورة".



وجاء في بيان أصدرته أن "مهمة بيغاس 24" ستمتد من 27 حزيران الى 15 آب وستهبط خصوصا في ثلاث قواعد جوية للقوات المسلحة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وجنوب المحيط الهندي.



وستقوم 13 دولة بزيارات الى الفضاء خلال ثمانية أسابيع. وستشارك في المناورات خصوصا مقاتلات رافال ويوروفايتر وطائرات A400M Atlas وA330 MRTT Phenix.



وتنص العملية على "انتشار مشترك لدول نظام القتال الجوي المستقبلي SCAF" (طائرة مقاتلة للمستقبل صممتها فرنسا وألمانيا وإسبانيا) مع أكثر من 200 طيار في ثلاثة تدريبات منفصلة.



وبحسب الملف الذي نشرته الوزارة، فإن هذا الانتشار "سيكون قادرا أيضا على دعم قواتنا في مناطق عبر البحار من خلال محطات توقف مخصصة في كاليدونيا الجديدة وسان بيار وميكلون وفي جزيرة ريونيون".



وسيشارك أيضا الطيارون في تدريب مكثف في الولايات المتحدة (ألاسكا) وسينفذون سلسلة من التوقفات والتدريبات المشتركة في كندا واليابان والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وإندونيسيا ونيوزيلندا وماليزيا والهند وقطر ومصر وللمرة الأولى في الفيليبين.



وسينظم انتشار آخر مع انكلترا، المتجهة أيضا إلى أستراليا لإجراء تدريبات بين الحلفاء.



ومنطقة "المحيط الهندي والهادئ"، بحسب المصطلح الذي تستخدمه فرنسا، هي منطقة شاسعة تشمل المحيطين الهندي والهادئ، وهي مسرح لتوترات دولية متزايدة بين بكين وواشنطن.



وفرنسا وبفضل اقاليمها وراء البحار تعتزم تعزيز وجودها هناك إلى جانب الشركاء الإقليميين والتموضع كـ"قوة توازن" في المنطقة.