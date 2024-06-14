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صندوق الاستثمار السعودي و"أرديان" الفرنسية يشتريان 38% من مطار هيثرو

أخبار دولية
2024-06-14 | 14:26
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صندوق الاستثمار السعودي و&quot;أرديان&quot; الفرنسية يشتريان 38% من مطار هيثرو
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صندوق الاستثمار السعودي و"أرديان" الفرنسية يشتريان 38% من مطار هيثرو

أعلن أكبر مساهم في مطار هيثرو أن صندوق الثروة السيادي السعودي ومجموعة فرنسية للاستثمارات الخاصة سيستحوذان على حصة 38% في المطار.
     
ومطار هيثرو أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، وهو مملوك من كونسورسيوم "إف جي بي توبكو"، وتحوز شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة "فيروفيال" أكبر حصة (25%).
     
وفي تشرين الثاني، قالت "فيروفيال" إنها تعتزم بيع حصتها، وسيحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10% بينما تذهب الـ15% الأخرى إلى مجموعة "أرديان" الفرنسية للاستثمارات الخاصة.
     
لكن الصفقة عطلتها مجموعة من صغار المساهمين في "إف جي بي توبكو" الذين طالبوا بالسماح لهم ببيع أسهمهم بالشروط نفسها. 
     
وقالت "فيروفيال" إن "أرديان وصندوق الاستثمارات العامة قدما عرضا معدّلا للاستحواذ على أسهم تمثل 37,62% من رأس مال شركة إف جي بي توبكو" مقابل 3,3 مليارات جنيه استرليني (4,1 مليارات دولار)، مشيرة إلى أنها قبلت العرض.
     
وأضافت أن "أرديان" ستستحوذ على نحو 22,6% من الأسهم بينما سيحصل صندوق الاستثمارات العامة على 15%.
     
وتدير شركة "فيروفيال"، المتخصصة في إدارة البنية التحتية للنقل، مجموعة واسعة من الأصول العالمية، من بينها مطارات في تركيا ونيويورك.
     
ولم يكن مطار هيثرو أحد الأصول الأساسية للشركة الإسبانية. وقد اشترت حصتها في مطار هيثرو في عملية استحواذ عام 2006 وامتلكت في البداية 56% من المؤسسة، قبل أن تخفضها تدريجا. ويرأس الشركة رافائيل ديل بينو، ثالث أغنى رجل في إسبانيا، بثروة تقدر بـ6,1 مليارات دولار حسب مجلة فوربس الأميركية.
     
وكانت "فيروفيال" ترغب في البداية في بيع حصتها بالكامل في "إف جي بي توبكو"، لكن بعد تدخل صغار المساهمين اضطرت إلى تغيير استراتيجيتها وستحتفظ بنسبة 5,25% من حصتها.
     
وأعلنت "فيروفيال" أن الصفقة تظل خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية.
     
وتمتلك الشركة الإسبانية أيضا حصة 50% في ثلاثة مطارات أخرى في المملكة المتحدة، أبردين وغلاسكو وساوثامبتون، بالإضافة إلى 60% من مطار دالامان التركي وحصة 49% في المحطة الرقم واحد الجديدة في مطار جون كينيدي في نيويورك.
     
وفي العام الماضي، أثارت الشركة غضب الحكومة الإسبانية بنقل مقرها الرئيسي إلى هولندا في قرار قالت إنه سيمنحها إمكان الحصول على قروض بفائدة أدنى ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين قبل إدراج مزمع في البورصة الأميركية.

أخبار دولية

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