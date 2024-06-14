تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم، مسؤوليته عن هجوم في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال التنظيم في بيان عبر قناته على تطبيق تيليغرام.



وأدى الهجوم الذي وقع الأربعاء في قرية مايكينغو في منطقة لوبيرو إلى مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا، وفقا لمسؤولين من الإدارة المحلية.