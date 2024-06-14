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نواب جنوب إفريقيا ينتخبون سيريل رامابوزا رئيساً لولاية ثانية

أخبار دولية
2024-06-14 | 17:37
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نواب جنوب إفريقيا ينتخبون سيريل رامابوزا رئيساً لولاية ثانية
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نواب جنوب إفريقيا ينتخبون سيريل رامابوزا رئيساً لولاية ثانية

انتخب نواب جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا (71 عاماً) رئيساً للجمهورية لولاية ثانية بأغلبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب.
     
وأعلن القاضي ريموند زوندو الذي ترأس جلسة الانتخاب " فخامة سيريل رامابوزا رئيساً منتخباً حسب الأصول" بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح حزب "إي إف إف" اليساري الراديكالي جوليوس ماليما الذي حصل على 44 صوتاً.

أخبار دولية

جنوب إفريقيا

سيريل رامابوزا

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