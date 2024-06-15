الجيش الأميركي يقول إنه "دمر" سبعة رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف السفن

أعلن الجيش الأميركي مساء الجمعة أنه "دمر" سبعة رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف سفن، في وقت يكثف فيه المتمردون هجماتهم على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.



وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنها دمرت "سبعة رادارات" تسمح للحوثيين باستهداف "سفن وتعريض الملاحة التجارية للخطر".



وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن الرادارات دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأن زورقين وطائرة دون طيار للمتمردين قد دمرت أيضا خلال تلك الفترة.



وتأتي هذه الضربات الأميركية وسط تصاعد في هجمات الحوثيين.

