الولايات المتحدة تستعد لموجة من الحر الشديد

تستعد أجزاء كبيرة من وسط الولايات المتحدة وشرقها لموجة من الحر الشديد الأسبوع المقبل، بحيث يُتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي بالنسبة إلى شهر حزيران.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الجمعة من أن "درجات الحرارة سترتفع الأسبوع المقبل من الغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي" من البلاد، قائلة إنها تتوقع "أرقاما قياسية" للحرارة اليومية.



ويتوقع أن تبدأ الموجة الأحد في وسط البلاد ثم تنتشر عبر الغرب الأوسط والشمال الشرقي قبل الثلاثاء، وستستمر معظم الأسبوع، وفقا لهيئة الأرصاد.



وقالت الهيئة إن "الحرارة هي السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس في معظم السنوات. خذوا الأمر على محمل الجد".



وفعّلت العاصمة واشنطن تنبيهها بشأن "حالة الطوارئ الحرارية" ليوم الجمعة، بحسب ما قالت العمدة مورييل باوز، ويُتوقع تسجيل "درجات حرارة قصوى الأسبوع المقبل".