الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوات الدعم السريع السودانية تستخدم إفريقيا الوسطى "خط إمداد" لتجنيد مقاتلين
أخبار دولية
2024-06-15 | 01:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوات الدعم السريع السودانية تستخدم إفريقيا الوسطى "خط إمداد" لتجنيد مقاتلين
اعلن خبراء في الأمم المتحدة في تقرير نشر الجمعة أن قوات الدعم السريع السودانية تستخدم جمهورية إفريقيا الوسطى "خط إمداد" لتجنيد مقاتلين جدد، مبدين قلقهم بشأن "تداعيات" الحرب الدائرة في السودان على جارته.
وأشار تقرير لجنة الخبراء الذين كلفهم مجلس الأمن الدولي مراقبة نظام العقوبات في إفريقيا الوسطى إلى أنّ النزاع الذي اندلع في نيسان 2023 في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، كانت له "تداعيات كبيرة على الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى".
وتطرق التقرير خصوصا إلى الوضع الإنساني، متحدثا عن تدفق آلاف اللاجئين السودانيين، فضلا عن "توغلات في أراضي إفريقيا الوسطى" من جانب طرفي النزاع في السودان والغارات الجوية التي نفذها الجيش السوداني في محيط معبر أم دافوق الحدودي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.
أخبار دولية
الدعم
السريع
السودانية
تستخدم
إفريقيا
الوسطى
"خط
إمداد"
لتجنيد
مقاتلين
التالي
بكين تعزز صلاحيات خفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية المحتلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-18
قوات الدعم السريع تؤكد استعدادها لفتح "مسارات آمنة" لسكان الفاشر
أخبار دولية
2024-05-18
قوات الدعم السريع تؤكد استعدادها لفتح "مسارات آمنة" لسكان الفاشر
0
أخبار دولية
2024-05-15
واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية
أخبار دولية
2024-05-15
واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع السودانية
0
أخبار دولية
2024-05-15
عقوبات أميركية على قائدين بقوات الدعم السريع السودانية
أخبار دولية
2024-05-15
عقوبات أميركية على قائدين بقوات الدعم السريع السودانية
0
أخبار دولية
08:19
الجيش السوداني يعلن قتل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع
أخبار دولية
08:19
الجيش السوداني يعلن قتل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:39
خمسة قتلى في قصف قرب الحدود مع أوكرانيا
أخبار دولية
05:39
خمسة قتلى في قصف قرب الحدود مع أوكرانيا
0
أخبار دولية
02:17
بكين تعزز صلاحيات خفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
02:17
بكين تعزز صلاحيات خفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي
0
أخبار دولية
01:01
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
01:01
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
00:56
الولايات المتحدة تستعد لموجة من الحر الشديد
أخبار دولية
00:56
الولايات المتحدة تستعد لموجة من الحر الشديد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
0
فنّ
2024-06-12
شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!
فنّ
2024-06-12
شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!
0
منوعات
09:40
أم تثير جدلاً كبيراً في حفل زفاف ابنتها... والسبب: فستانها! (فيديو)
منوعات
09:40
أم تثير جدلاً كبيراً في حفل زفاف ابنتها... والسبب: فستانها! (فيديو)
0
منوعات
2024-06-12
وصلت قبل عام من موعد زفاف والدها... خطأ فادح وهذه تفاصيله! (فيديو)
منوعات
2024-06-12
وصلت قبل عام من موعد زفاف والدها... خطأ فادح وهذه تفاصيله! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"كسوة الكعبة" في مكة المكرّمة أغلى ثوب في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"كسوة الكعبة" في مكة المكرّمة أغلى ثوب في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طائرة Airbus جديدة تنضم إلى الأسطول اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طائرة Airbus جديدة تنضم إلى الأسطول اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهالي قطاع غزة يموتون عطشاً
تقارير نشرة الاخبار
13:21
أهالي قطاع غزة يموتون عطشاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إسرائيل تقترب من الانتهاء من رفح وعينها على جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:16
إسرائيل تقترب من الانتهاء من رفح وعينها على جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
13:14
على الجبهة الجنوبية... اندلاع حرائق بين رميش وعيتا الشعب وفي شبعا جراء القصف الاسرائيلي
أخبار لبنان
13:14
على الجبهة الجنوبية... اندلاع حرائق بين رميش وعيتا الشعب وفي شبعا جراء القصف الاسرائيلي
0
أخبار دولية
13:04
أوستن يدعو اسرائيل الى بذل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين
أخبار دولية
13:04
أوستن يدعو اسرائيل الى بذل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:44
طبيب التجميل الفرنسي يضرب من جديد: هكذا قيّم ملامح سيرين عبد النور! (فيديو)
فنّ
14:44
طبيب التجميل الفرنسي يضرب من جديد: هكذا قيّم ملامح سيرين عبد النور! (فيديو)
2
خبر عاجل
11:02
توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش
خبر عاجل
11:02
توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش
3
فنّ
05:46
كشفت عن بطنها ورقصت... مايا نعمة تردّ على منتقدي حفلها في بيروت
فنّ
05:46
كشفت عن بطنها ورقصت... مايا نعمة تردّ على منتقدي حفلها في بيروت
4
فنّ
10:54
هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟
فنّ
10:54
هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟
5
آخر الأخبار
10:50
مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل
آخر الأخبار
10:50
مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل
6
منوعات
13:53
زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"
منوعات
13:53
زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"
7
منوعات
13:47
الظهور الأول لكيت ميدلتون منذ إعلانها عن إصابتها بالسرطان... هذا ما كشفته عن حالتها الصحية! (صورة)
منوعات
13:47
الظهور الأول لكيت ميدلتون منذ إعلانها عن إصابتها بالسرطان... هذا ما كشفته عن حالتها الصحية! (صورة)
8
حال الطقس
01:43
بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار
حال الطقس
01:43
بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More