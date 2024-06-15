الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بكين تعزز صلاحيات خفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي

أخبار دولية
2024-06-15 | 02:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بكين تعزز صلاحيات خفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بكين تعزز صلاحيات خفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي

أعلنت الصين السبت عن سلسلة قواعد تجيز لخفر سواحلها توقيف أجانب في بحر الصين الجنوبي لفترة تصل إلى ستين يوما بدون محاكمة.
     
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم صدور حكم قضائي في لاهاي أكّد أنّ مزاعمها لا أساس قانونيا لها. 
     
وتطالب دول مجاورة عديدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.
     
وبموجب هذه التنظيمات الجديدة التي نشرتها بكين على الإنترنت ودخلت حيز التنفيذ السبت، سيكون بإمكان خفر السواحل أن يعتقلوا بدون محاكمة أجانب "يشتبه بانتهاكهم إجراءات الدخول والخروج عبر الحدود".

أخبار دولية

صلاحيات

سواحلها

الصين

الجنوبي

LBCI التالي
خمسة قتلى في قصف قرب الحدود مع أوكرانيا
قوات الدعم السريع السودانية تستخدم إفريقيا الوسطى "خط إمداد" لتجنيد مقاتلين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-02

وزير الدفاع الصيني: لصبر بكين "حدودا" في ما يتعلق ببحر الصين الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
2024-05-10

بكين: أصدرنا تحذيرًا لسفينة عسكرية أميركية في بحر الصين الجنوبيّ

LBCI
أخبار دولية
2024-04-07

بكين تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
2024-03-24

اصابة ثلاثة جنود فيليبينيين في حادث جديد بين مانيلا وبكين في بحر الصين الجنوبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:39

خمسة قتلى في قصف قرب الحدود مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:04

قوات الدعم السريع السودانية تستخدم إفريقيا الوسطى "خط إمداد" لتجنيد مقاتلين

LBCI
أخبار دولية
01:01

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
00:56

الولايات المتحدة تستعد لموجة من الحر الشديد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع

LBCI
فنّ
2024-06-12

شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!

LBCI
منوعات
09:40

أم تثير جدلاً كبيراً في حفل زفاف ابنتها... والسبب: فستانها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-06-12

وصلت قبل عام من موعد زفاف والدها... خطأ فادح وهذه تفاصيله! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هذا ما جرى في ايطاليا اليوم بين قادة مجموعة السبع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

"كسوة الكعبة" في مكة المكرّمة أغلى ثوب في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

طائرة Airbus جديدة تنضم إلى الأسطول اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

أهالي قطاع غزة يموتون عطشاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إسرائيل تقترب من الانتهاء من رفح وعينها على جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:14

على الجبهة الجنوبية... اندلاع حرائق بين رميش وعيتا الشعب وفي شبعا جراء القصف الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:04

أوستن يدعو اسرائيل الى بذل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:44

طبيب التجميل الفرنسي يضرب من جديد: هكذا قيّم ملامح سيرين عبد النور! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:02

توقيف مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش

LBCI
فنّ
05:46

كشفت عن بطنها ورقصت... مايا نعمة تردّ على منتقدي حفلها في بيروت

LBCI
فنّ
10:54

هل يتجه جورج كلوني وأمل علم الدين نحو الطلاق؟

LBCI
آخر الأخبار
10:50

مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل

LBCI
منوعات
13:53

زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"

LBCI
منوعات
13:47

الظهور الأول لكيت ميدلتون منذ إعلانها عن إصابتها بالسرطان... هذا ما كشفته عن حالتها الصحية! (صورة)

LBCI
حال الطقس
01:43

بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More