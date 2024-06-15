خمسة قتلى في قصف قرب الحدود مع أوكرانيا

قتل خمسة أشخاص في قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو الحدودية الروسية، حسبما أفاد السبت حاكم منطقة بيلغورود التي كثيرا ما تتعرّض لهجمات من أوكرانيا.



وقال فياتشيسلاف غلادكوف "تمّ انتشال أربع جثث من تحت أنقاض" منزل منهار جزئياً في شيبيكينو، كما توفيت امرأة في المستشفى.



وأضاف أنّ ستة مدنيين أُصيبوا بجروح جراء القصف الذي وقع في وقت متأخّر مساء.



ونشرت خدمات الطوارئ الروسية صوراً لرافعة ورجال إنقاذ يبحثون بين أنقاض مبنى مكوّن من خمسة طوابق دُمّر خلال الليل.

