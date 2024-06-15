رئيس وزراء الصين يدعو إلى تنحية الخلافات مع أستراليا جانباً

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى "وضع الخلافات جانبا" مع أستراليا في مستهل زيارة تركز على تحسين الفرص الاقتصادية.



ووجه لي هذا النداء بعد هبوطه في أديلايد في مستهل زيارة دبلوماسية مدتها أربعة أيام وتأتي بعد أن رفعت الصين العقوبات التجارية التي فرضتها على سلسلة من الصادرات الأسترالية الرئيسية قبل أربع سنوات.



وقال في بيان لدى وصوله: "لقد أثبت التاريخ أن الاحترام المتبادل والسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة مع وضع الخلافات جانبا والتعاون متبادل المنفعة هي تجربة قيمة في تنمية العلاقات الصينية الأسترالية، ويجب المضي بها قدما".



ولفت الى أن "الشراكة الإستراتيجية الشاملة الأكثر نضجا واستقرارا وإنتاجية ستكون كنزا مشتركا يحظى به شعبا البلدين".



ووصل لي، وهو ثاني أقوى رجل في الصين بعد الرئيس شي جينبينغ، إلى أديلايد في بداية مهمته الدبلوماسية عبر القارة الغنية بالموارد. وهو أعلى مسؤول صيني يزور أستراليا منذ عام 2017.



وأزالت الصين تدريجياً العقوبات التجارية الصارمة على صادرات النبيذ والأخشاب والشعير ولحوم البقر التي فرضتها في عام 2020 خلال خلاف دبلوماسي مع الحكومة المحافظة السابقة. وكلفت هذه الإجراءات المصدرين الأستراليين ما يقدر بنحو 20 مليار دولار أسترالي (13 مليار دولار) سنويا.



وتحسنت العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ تولت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي السلطة في عام 2022 واعتمدت نهجا دبلوماسيا أكثر ليونة تجاه بكين.