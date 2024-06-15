الجيش السويدي: طائرة روسية انتهكت المجال الجوي للسويد الجمعة

أعلنت القوات المسلحة السويدية اليوم، أن مقاتلتين تابعتا طائرة عسكرية روسية بعد أن انتهكت المجال الجوي السويدي لفترة وجيزة شرقي جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق أمس الجمعة.



وذكرت القوات المسلحة السويدية في بيان أنه تم الدفع بطائرتين من طراز غريبن لمتابعة الطائرة الروسية، وهي من طراز سو-24 بعدما لم تستجب لتحذير بالإشارات اللاسلكية من هيئة مراقبة الحركة الجوية التابعة للجيش السويدي.



وقال قائد القوات الجوية يوناس فيكمان إن "التصرفات الروسية غير مقبولة وتظهر عدم الاحترام لسلامة أراضينا. لقد تابعنا سلسلة الأحداث بأكملها وكنا جاهزين للتدخل".



ووقعت حادثة الجمعة بينما كانت السويد، أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي، وعدد من حلفائها الجدد يشاركون في تدريبات بحرية في بحر البلطيق.



وأشار الجيش السويدي الى أن انتهاكات مماثلة للمجال الجوي من قبل الطائرات الروسية حدثت آخر مرة في عام 2022 عندما توغلت طائرتان من طراز سو-27 وسو-24 بالقرب من غوتلاند.



وعلى نحو منفصل، قالت فنلندا جارة السويد أمس الجمعة إنها تشتبه في أن أربع طائرات عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي في 10 حزيران.