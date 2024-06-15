سرايا القدس: السبيل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو الانسحاب من غزة وتبادل المحتجزين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اليوم، أن السبيل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإنهاء هجماتها والتوصل إلى اتفاق تبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل محتجزين فلسطينيين.